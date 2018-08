Villapiana, successo per i primi sei mesi di raccolta differenziata

Successo a Villapiana per i primi sei mesi di raccolta differenziata. Negli uffici della BSV (municipalizzata che gestisce la raccolta differenziata nel comune ionico ) si è tenuta infatti la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell’avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio di Villapiana. Presenti il presidente della BSV Eduardo lo Giudice, il sindaco di Villapiana Paolo Montalti, l’assessore all’ambiente Stefania Celeste, diversi amministratori e giornalisti locali.

Il primo cittadino si è detto soddisfatto per gli ottimi risultati raggiunti affermando che a Villapiana con l’avvio della raccolta differenziata si è tenuta una vera e propria rivoluzione culturale, ha ribadito che questo è solo l’avvio e non un punto di arrivo.

Con l’avvio della RD a Villapiana sono stati risparmiati circa 170.000€ che sono stati investiti per il potenziamento dei mezzi, della forza lavoro e l’acquisto dell’opificio industriale, successivamente il risparmio ottenuto dalla RD servirà per fare risparmiare tutti gli utenti sul contributo annuale per la raccolta dei rifiuti.

Il presidente Lo Giudice, invece ha fatto un excursus sui primi 6 mesi di RD su tutto il territorio di Villapiana che vede attualmente lavorare 31 unità su tutto il territorio, che si occupano oltre che alla raccolta dei rifiuti differenziati anche del verde pubblico e del servizio gratuito di raccolta a domicilio di ingombranti, sfalci e potature.

Per quanto riguarda proprio quest’ultimo servizio nel I semestre del 2018 sono state effettuati 620 ritiri, 278 di ingombranti e 342 di potature. Per quanto riguarda gli ottimi risultati della RD un plauso va fatto agli operatorio che ogni mattina si svegliano prestissimo per effettuare l raccolta, a tutti i dipendenti della BSV e a tutti gli utenti che si stanno mostrando partecipi e attivi, infatti le percentuali di raccolta differenziata sul territorio sono state per il mese di gennaio 2018 il 58,86%, a febbraio il 58,15%, a marzo il 66,43%, ad aprile il 62,49%, a maggio il 67,15% ed a giugno il 72,15%.

La BSV vuole ricordare anche l’apertura dell’isola ecologia situata presso la sede della BSV nella zona industriale a Villapiana Scalo e l’attivazione dell’app Junker che aiuta i cittadini a realizzare una giusta raccolta differenziata e offre tutte le informazioni utili sui servizi attivi dal comune.