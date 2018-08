La Ginestra, Sergio Cammariere diventa testimonial

Dopo Alex Britti incontrato lo scorso anno, si aggiunge un nuovo prestigioso testimonial per lo “Sportello antiviolenza La Ginestra”: il cantautore Sergio Cammariere. Una delegazione dell’associazione in prima linea sul territorio nel contrasto alla violenza di genere, ha, infatti, incontrato Cammariere il giorno prima del suo concerto dell’11 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella. A far parte della delegazione la Presidente, l’avvocato Teresa Sposato, Maria Francesca Papa, Sergio Caruso e Giuseppe Gallelli.

Al cantautore di origine calabrese sono stati illustrati il lavoro e gli obiettivi della Sportello antiviolenza verso i quali lo stesso Cammariere ha dimostrato immediatamente il suo interesse e la sua attenzione. Per testimoniare la sua adesione alle finalità dell’associazione il cantautore ha accettato di girare un video di sostegno alle attività dello sportello antiviolenza e che è possibile vedere sulla pagina Facebook de “La Ginestra”. Nella parte finale del video Cammariere ha voluto esprimere il suo “no” alla violenza di genere accennando al pianoforte uno dei suoi brani più belli e famosi “Quello che un uomo”. Non si è limitato a questo però Cammariere, che la sera successiva nella parte finale del suo coinvolgente concerto al Teatro dei Ruderi, ha salutato nuovamente La Ginestra invitato il pubblico a sostenerne l’impegno ribadendo il suo “no” ad ogni forma di violenza sulle donne.

“Cammariere – ha detto la presidente Teresa Sposato, si è dimostrato un artista e un uomo sensibile e generoso . E’ stata davvero una grande emozione vederlo al piano per dedicarci la sua canzone più nota e metterla al servizio della nostra causa. Noi lo ringraziamo di cuore per questo”. L’obiettivo dello Sportello antiviolenza “la Ginestra” di Diamante è quello di dare voce alle donne che non hanno voce, aiutandole ad abbattere il silenzio, la paura, cercando di ricostruire la loro identità smarrita o distrutta. Un sostegno che si realizza, attraverso lo sportello attivo presso la delegazione municipale di Cirella, un numero telefonico (339-3305896) raggiungibile in tutte le 24 ore della giornata, e con l’assistenza legale e piscologica alle donne vittime di violenza.

La Ginestra, inoltre, agisce anche attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e verso l’opinione pubblica, Tra queste il coinvolgimento di importanti testimonial com’è avvenuto lo scorso anno con Alex Britti. Un ringraziamento per il sostegno e la collaborazione alle attività svolte viene rivolto dallo Sportello Antiviolenza La Ginestra all’Assessore al Welfare del Comune di Diamante Mariassunta Urciuolo.