Castrovillari. Prima ruba in centro commerciale, poi si schianta contro albero e muore

Prima il tentativo di furto in un centro commerciale, poi la folle corsa per sfuggire alle forze dell’ordine e finita contro un albero.

È successo a Castrovillari dove una persona, presumibilmente di 30 anni, ha perso la vita a seguito dell’incidente stradale.

L’uomo è stato infatti scoperto mentre stava tentando di rubare degli oggetti, insieme ad alcuni complici, in un centro commerciale: si è così allontanato a bordo di un'automobile che però, a causa dell'alta velocità, è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro l’albero.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i complici, dopo i sinistro, hanno rubato un'altra vettura con la quale, però, in una zona in cui in quel momento pioveva intensamente, sono rimasti bloccati nel fango. Da qui la successiva fuga a piedi.

La vittima non è stata ancora identificata, mentre i complici, almeno due, sono attualmente ricercati. Sull’auto finita contro l'albero sono stati trovati parte della refurtiva, arnesi da scasso ed alcune targhe rubate.