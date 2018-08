Bigiotteria pericolosa, multa da 25mila euro per negoziante crotonese

Qualcosa come 80 mila articoli da bigiotteria tra bracciali, collane, orecchini e fermagli, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone nel contesto di un’attività straordinaria di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione.

Sono stati i Baschi Verdi ad eseguire un controllo in un negozio di Isola di Capo Rizzuto scoprendo come sugli scaffali vi fossero esposti numerosi prodotti in vendita senza la marcatura CE né tantomeno le indicazioni sui requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e da quella nazionale.

Accertate dunque le gravi violazioni al Codice del Consumo per il titolare del negozio inevitabile una sanzione amministrativa da ben 25 mila euro.