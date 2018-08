Festival Euromediterraneo di Altomonte: domani spazio a Gabriele Cirilli

Dopo Noemi e Biagio Izzo, Gabriele Cirilli debutterà con “#TaleEQualeAMe… Again” al Teatro Belluscio per il Festival Euromediterraneo. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Cirilli insieme a Maria De Luca e Carlo Negri ed è un ritorno sulle scene dopo il successo delle tournée 2015-2017.

“La casa nasconde ma non perde”, lo diceva nonna Concetta. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni.

Inizia la sua formazione al Laboratorio di Esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Da qui tante collaborazioni in teatro, nel cinema e nella fiction tv, in qualità di interprete non solo comico, accanto a grandi artisti; nomi prestigiosi, pietre miliari, come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, ma anche tante giovani promesse. Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha la fortuna di lavorare con premi Oscar come Nicola Piovani.

Le regie dei suoi spettacoli sono affidate a nomi come Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei che nel 2003 gli apre le porte del Teatro Sistina di Roma, tempio della commedia musicale. Da qui i suoi spettacoli prendono il via girando tutta l’Italia in un consenso di applausi e critica.