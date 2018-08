Eletta Miss Cinema Calabria 2018: è Ilaria Pedone

Miss Cinema Calabria 2018, è col numero 11 Ilaria Pedone, eletta nella tappa che si è svolta a Mirto Crosia sul lungomare Centofontane e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, la settima, domani a Monasterace Marina dove verrà assegnata la fascia di Miss Sorriso Calabria 2018 su via Lungomare. Finale regionale per il titolo di Miss Calabria 2018 il 26 agosto a Cirò Marina mentre la finale nazionale di Miss Italia si terrà il 16 settembre a Milano.



Ilaria Pedone è alta 1.70 vive a Palmi dove è diplomata in danza classica, moderna, contemporanea e hip hop ed è iscritta all'università al corso di laurea in Dams.

“Sono contenta delle amicizie che ho costruito qui a Miss Italia – racconta la neo Miss Cinema Calabria 2018 che con il titolo conquistato parteciperà alle prefinali nazionali – alle prefinali nazionali mi impegnerò a portare la Calabria fino alla fine del concorso”.

Sul palco della serata hanno portato i propri saluti il sindaco di Crosia Antonio Russo e il consigliere con delega a Turismo e spettacolo Francesco Russo. La serata è stata realizzata dalla Gg eventi di Giuseppe Greco in collaborazione con l'amministrazione di Crosia.

“Voglio ringraziare il sindaco Antonio Russo, il consigliere Francesco Russo e tutto il Comune di Crosia. Un ringraziamento speciale per chi ci ha voluto qui, Giuseppe Greco della Gg eventi. Ci avviamo spediti verso la finale regionale di Cirò Marina dove incoroneremo la nuova Miss Calabria che, insieme alle altre 10 ragazze, rappresenterà la nostra terra alle prefinali nazionali”, è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La serata di Aiello Calabro, tappa delle selezioni organizzate dall'agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano ed è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina insieme a Giuseppe Greco della Gg eventi e ha visto la giuria composta dal presidente Cataldo Calabretta, volto noto della tv nazionale protagonista di Grand Tour su Rete 4 e avvocato; il segretario Gianni Testa produttore e vocal coach; Miss Calabria 2015 Bina Forciniti; Angelo Iacopino social media manager di Twittami Beautiful; Giuseppe Restuccia per Miluna; Lina Molinaro coreografa del corpo di ballo di Miss Italia in Calabria; la cantante Francesca D'Angeli e il make up artist Giuseppe Leone.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali di Jesolo Miss Equilibra Calabria 2018 Sara Fasano; Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri; Miss Valle dell'Esaro Calabria 2018 Giuliana Panzino; Miss Miluna Calabria 2018 Naomi Rizzo e Marzia Romeo Miss Equilibra Calabria 2017 e Bina Forciniti Miss Calabria 2015 prima di accomodarsi in giuria.



La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro e che ha visto esibirsi, nella tappa di Mirto Crosia, Alessia Mazzei, Ecle Rose e Giada Gabriele. Nel corso dello spettacolo ha, inoltre cantato Selenia Stoppa, seconda classificata nell'ultima edizione The Voice.



Anche per l'edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. “Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l'agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria”.

La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della Regione.