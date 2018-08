Droga: piantagione di cannabis scoperta a Serrastretta

I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, durante dei controlli del territorio, hanno scoperto nella frazione Accaria di Serrastretta, una piantagione di cannabis composta da 31 piante alte fino a due metri, messe a dimora su terrazzamenti in cui passa un rigagnolo.

Le piante estirpate e sequestrate, sono state scovate in area boschiva demaniale, occultate tra la fitta vegetazione di rovi e arbusti, ed erano irrigate con un sistema artigianale fatto con tubi in gomma. Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare i responsabili della coltivazione illecita.