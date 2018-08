Camper della vita domenica a Corigliano Rossano

Diffondere i valori della vita e della persona umana, dal concepimento alla morte naturale. Offrire spunti e occasioni di riflessioni sulla bellezza e sul dono della vita prima della nascita e della maternità. Domenica 19 agosto Corigliano-Rossano sarà tappa del tour nazione del Camper della vita. Ad annunciarlo è Mario Smurra Presidente onorario dell’associazione cittadina Movimento per la vita.

Esprimendo soddisfazione ed invitando i cittadini a cogliere questo importante momento di confronto e di crescita per il territorio Smurra coglie inoltre l’occasione per ringraziare l’Arcivescovo Giuseppe Satriano per aver concesso il patrocinio dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, il direttore dell'ufficio diocesano alla vita don Vittorio Salvati ed il direttore dell'ufficio diocesano alla salute don Antonio Martello.

In questo delicato momento storico, caratterizzato da speranze ma anche da veleni, l’iniziativa – aggiunge – rappresenta per la Città un autentico dono per guardare avanti più fiduciosi. Sarà un motivo di speranza in più per la soluzione dei numerosi problemi che attanagliano questa parte di Calabria ormai da troppo tempo: dai trasporti alla mala sanità fino al caporalato.

Domenica 19 il camper sarà condotto ed accompagnato dal Presidente del Movimento per la vita Natale Bruno e dai presidenti onorari Francesco Saverio Ardito, Mario Smurra e Guglielmo Caputo.

Il tour partirà alle ore 9.30 dall’ospedale di Rossano con il saluto del cappellano e direttore dell'ufficio diocesano alla salute Don Antonio Martello. Durante la giornata sono previsti diversi incontri: don Pietro Madeo e don Pino Straface Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati (Cattedrale – ore 11), don Vittorio Salvati direttore dell'ufficio diocesano alla vita (parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino – ore 18.40), don Umberto Sapia (Chiesetta Stella Maris lido Sant'angelo – ore 19.30), padre Lorenzo Fortugno (Santa Maria Ad Nives in Schiavonea - ore 21.30). Dalla serata di domenica 19 e per tutta la giornata di lunedì 20 il camper girerà per il territorio diocesano, da Cariati a Tarsia, distribuendo materiale informativo pro-life.

L'iniziativa socio-culturale promossa dal Presidente del Movimento per la vita Italiano, Marina Casini, sta facendo il giro per le principali città italiane divulgando i valori che da circa quarant'anni hanno caratterizzato il Movimento fondato negli 70 da Carlo Casini. Il camper è partito il 22 maggio scorso da Firenze (data di approvazione della Legge 194 sull’aborto) e sarà in viaggio fino ad ottobre.

Grazie alla sensibilità del Presidente di Federvita Calabria e presidente onorario del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano Francesco Saverio Ardito la Calabria – conclude Smurra – è stata tra le prime ad accogliere con entusiasmo l’iniziativa che vedrà protagonista il presidente locale Natale Bruno, promotore dell’evento e da sempre impegnato sul territorio in ambito sociale e politico.