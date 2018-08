Appicca il fuoco nella pineta di Nicotera Marina, arrestato piromane

Un piromane è stato arrestato dai carabinieri a Nicotera mentre tentava di fuggire dopo aver appiccato fuoco nella pineta di Nicotera marina. Il fatto è successo oggi, quando Carabinieri e Polizia locale hanno notato, al bordo della strada che delimita la pineta di Nicotera Marina, un giovane, accovacciato a fianco alla propria auto.

Avvicinatisi per chiedere cosa facesse, l’uomo, E.R. pregiudicato 36enne di Rosarno, si è alzato per darsi alla fuga con la sua auto, lasciandosi alle spalle le fiamme, ma è stato immediatamente fermato e il principio d’incendio spento.

Perquisito l’uomo, aveva 5 accendini con una bomboletta di gas e 3 coltellini, perciò è stato dichiarato in arresto per il reato di incendio boschivo, deferito per il porto abusivo di armi bianche e posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.