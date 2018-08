Sfera Ebbasta, grande attesa del rapper del momento al Summer Arena

Il rapper Sfera Ebbasta arriva al Summer Arena di Soverato 16 agosto per l’attesa tappa live per la tappa prevista dal suo “Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018”.

Sfera Ebbasta, è il fenomeno musicale del momento con quasi due milioni di follower solo su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "Rockstar", hanno infatti raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani “Rockstar” e “Cupido” sono inoltre entrati nella Viral 100 globale di Spotify.

Durante lo “Sfera Ebbasta - RockStar Summer tour”, il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti RockStar accanto alle migliori hits che lo hanno consacrato quale idolo del nuovo rap, durante i nuovi concerti del rapper non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Tran Tran”, brano il cui video ha superato le 50 milioni di views sulla rete, e l’intramontabile “Ciny”, inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutto il Paese, oltrepassando le problematiche intrinseche al quartiere e dimostrando come nella vita tutto sia possibile ed ognuno sia artefice del proprio destino.

La grande popolarità raggiunta dal rapper lo hanno portato a fondare l’etichetta discografica BillionHeadz Music Group insieme al suo produttore Charlie Charles. Le prevendite delle nuove date dello “Sfera Ebbasta RockStar Summer tour 2018”, partito lo scorso 1 luglio da Lucca per proseguire nei festival e nelle venue estive più esclusive d’Italia.

L’artista sarà inoltre impegnato il prossimo autunno nel suo “RosckStar European Tour” che partirà Parigi il prossimo 14 settembre per poi proseguire a Bruxelles, Amsterdam, Barcellona, Stoccarda, Ginevra, Zurigo, Londra e terminare a Katowice il 13 ottobre. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano. Rtl 102.5 è media partner ufficiale dello “Sfera Ebbasta RockStar Summer tour 2018”.