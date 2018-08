Trasporti. Abate (M5S): “chiesto freccia dalla Sibaritide alla Capitale”

Sul problema dei trasporti nella Sibaritide, nel Crotonese e su tutta la fascia jonica fino all’area reggina, e che dati i riscontri sta generando il malcontento dei turisti, si esprime la senatrice pentastellata Silvana Abate, la quale spiega: “proprio prima che l’attività parlamentare fosse sospesa per la pausa estiva, ci sono stati una serie di incontri a riguardo”.

“Mentre qualche settimana fa se ne era discusso con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pentastellato, Danilo Toninelli, è stata la volta di due incontri con dei funzionari del Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie dello Stato” – dice la Abate.

“Dagli incontri – continua la senatrice pentastellata – ormai è passato qualche giorno e a breve attendo ormai delle osservazioni e delle proposte. Nel corso dell’ultimo tavolo di concertazione ho ufficialmente chiesto l’istituzione di una Freccia che dalla Sibaritide porti alla Capitale in meno di quattro ore e mezza. Perché di questo c’è bisogno per rilanciare la nostra area. Anche a Ferragosto – insiste la Abate – non si arresta il nostro lavoro sui territori”.

“Al centro del dibattito c’è, come emerso già in precedenza, non solo l’elettrificazione della linea Crotone-Sibari e l’ampliamento dei servizi per i trasporti dell’area Jonica compresa tra le due antiche città magnogreche. Non solo, l’obiettivo è proseguire verso il sud della Calabria fino al reggino per avere condizioni paritarie a quelle delle altre zone d’Italia ma, soprattutto, l’istituzione di una Freccia, con i percorsi da studiare, che porti a Roma evitando anche i disagi che i turisti e gli imprenditori si trovano a vivere in questo periodo dell’anno”.

“Se non avremo risposte in questi giorni – ha chiuso – appena ritornerò a Roma chiederò un nuovo incontro per vedere come procedano le cose. Non ci fermiamo, siamo solo all’inizio. L’isolamento viario e l’emergenza trasporti è uno dei più grandi problemi da affrontare nel più breve tempo possibile” – ha terminato.