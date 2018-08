Siclari (Fi): “Tagli alla sanità. La salute non ha prezzo, lo dimostra Lamberti”

Il senatore azzurro Marco Siclari condivide pienamente “la scelta del collega Edoardo Lamberti Castronuovo di continuare ad erogare prestazioni sanitarie private nonostante i tagli e le scelte scellerate del commissario Scura”.

“Continuerò a battermi in tutte le sedi istituzionali – prosegue - per avere risposte concrete dal Governo che, fino a oggi, si è dimostrato incoerente e pronto a sacrificare la salute dei calabresi pur di effettuare i tagli richiesti. La salute non ha prezzo e la decisione del collega medico Lamberti dimostra come le eccellenze del nostro territorio non ammettono ricatti. La salute prima di tutti ma gli operatori privati non possono essere abbandonate al loro destino. Il commissariamento ha fallito e questo è l’ennesima prova”.

“Giorno 17 settembre i responsabili della sanità calabrese, il governatore Oliverio, il commissario Scura, il Direttore Brancati e il dg dei Riuniti Frank Benedetto, dovranno relazionare, su mia richiesta, in audizione alla commissione sanità del Senato” - ha concluso. Non è mai accaduto in 11 anni di commissariamento che i responsabili riferissero in Parlamento”.