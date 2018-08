Vibo. Successo per la ‘Passeggiata in bici’ della Pro Loco

La Pro Loco in collaborazione con le associazioni Argonauta e Marea, entrambe di Vibo Marina, con la Fiab – Associazione Bicinsieme di S. Costantino Calabro e con il supporto logistico della Tandem Time di Vibo Marina, ha organizzato un sabato pomeriggio in bicicletta.

L’iniziativa è stata denominata dagli organizzatori “Passeggiando in bicicletta alla scoperta del territorio”, con l’intento di promuovere non soltanto l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, ma anche per dare ai partecipanti la possibilità di conoscere ed apprezzare le bellezze dei luoghi, i paesaggi, il contatto con la natura.

Molti i partecipanti che si sono ritrovati sabato sul molo di Vibo Marina nello spazio antistante la Capitaneria di Porto; adulti e bambini, residenti e turisti, tutti uniti dal desiderio di pedalare insieme. Il corteo di biciclette, partito dal Porto di Vibo Marina, ha permesso ai partecipanti di ammirare, da subito, un suggestivo panorama. Il percorso ha interessato le principali vie di Vibo Marina da corso M. Bianchi a Lungomare C. Colombo, per poi proseguire alla volta di Bivona.

Nella Piazzetta Marinella di Bivona, sono stati organizzati inoltre dei giochi di abilità per i piccoli ciclisti, a cura delle associazioni Marea, Bicinsieme con il supporto della Tandem Time, mentre gli adulti hanno potuto ammirare la mostra fotografica allestita presso la Tonnara di Bivona, dalla Pro Loco e dall’Associazione Argonauta.

Gli organizzatori ringraziano le autorità e tutti coloro che hanno sovvenzionato l’evento, con l’auspicio che vengano realizzate, al più presto, adeguate piste ciclabili non soltanto nell’ambito urbano, ma, anche, nelle zone panoramiche ed inoltre che venga promossa, da parte delle istituzioni, la fruizione del complesso architettonico della “Tonnara di Bivona”, quale Museo della Civiltà del Mare della Calabria, nell’ambito del Polo Museale Nazionale e Regionale del Mibact.