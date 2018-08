Rifiuta di farsi controllare dai Carabinieri, denunciato a Cirò Marina

I carabinieri del N.O.R.- Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 27enne A.A., perché, dopo essere stato fermato dai militari, alla guida dell’autovettura di proprietà del genitore, trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti. La droga è stata posta a sequestro amministrativo.

Durante controlli, inoltre, i carabinieri, hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G., il 41enne bulgaro I.I.S., per aver dato in noleggio a terzi un’autovettura con relativo certificato di revisione contraffatto.