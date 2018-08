Litiga con l’ex ragazza, poi la spinge fuori e la trascina con l’auto: arrestato a Cosenza

La Polizia di Stato di Cosenza, la notte scorsa, ha tratto in arresto, D.F. 45enne di Cosenza, perché resosi responsabile del reato di atti persecutori aggravati.

Dopo la segnalazione al 113 di una violenta lite in atto tra un uomo e una donna, le volanti si sono recate sul posto, dove l’aggressione si stava consumando a bordo di un fuoristrada di colore bianco dal quale era stata scaraventata fuori una ragazza, dopo un breve trascinamento.

Gli agenti hanno prestato immediatamente soccorso e le prime cure alla donna, chiedendo l’intervento di un’autoambulanza che ha provveduto al trasporto in ospedale.

Intanto, un equipaggio della Squadra Volante si è messo sulle tracce dell’auto segnalata, rintracciandola.

L’aggressore ha dichiarato spontaneamente di aver avuto poco prima una violenta lite con la sua ex ragazza e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un tubo in alluminio flessibile per sanitari.

All’interno dell’abitacolo vi erano vari danni riconducibili ad una colluttazione.

Dopo le cure ricevute presso il locale nosocomio, dove sono state diagnosticate varie contusioni e ferite giudicate guaribili in 10 giorni, la donna, presso gli uffici della Questura, ancora visibilmente impaurita, ha formalizzato la denuncia.

La vittima avrebbe raccontato che già in passato aveva subito violenze da parte dell’uomo, già denunciate regolarmente alle forze dell’ordine. Dopo un breve periodo di tregua D.F. ha continuato ad avere delle condotte ancor più violente, fino all’epilogo di questa notte.

Dell’arresto è stato informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, diretta da Mario Spagnuolo, che ha disposto gli arresti domiciliari.