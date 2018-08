Ferragosto, traffico in aumento ma regolare su strade calabresi

Traffico in aumento in Calabria, ma non si rilevano problemi particolari per la viabilità regionale. Sulla statale 18 e sull'altra grande litoranea, la statale 106, che attraversano in molti tratti le località balneari, il traffico è aumentato a causa della presenza dei turisti, così come sul tratto regionale dell'A2 (la ex A3 Salerno-Reggio Calabria). Secondo quanto si apprende dalla Polstrada, non si rilevano problemi nemmeno agli imbarcaderi, da e verso la Sicilia.