Campionato di Serie A, il Crotone chiede l’ammissione in “sovrannumero”

Il Crotone calcio, alla vigilia di Ferragosto, si gioca un’altra carta. Ha infatti fatto richiesta alla Figc, al Coni e alla Lega di serie A e B di essere ammesso in sovrannumero al campionato Serie A 2018/2019.

la società si appella all’articolo 50 delle Norme organizzative interne della Figc per cui se esista il rischio di un avvio del campionato che non sia tempestivo o regolare, il Consiglio federale, sentita la Lega interessata, può modificare il numero delle squadre partecipanti ai campionati in corso, con effetto immediato, anche con un numero inferiore o superiore a quelle iscritte.

Questo, come scrive il Crotone calcio, può essere effettuato per due condizioni: la probabile penalizzazione del Chievo che, una volta iscritto si potrebbe trovare in deficit di punti, anche alla luce dell’esito dell’udienza fissato per il 12 settembre e che per i rossoblù potrebbe “falsare il Campionato di Serie A”.