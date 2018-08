Successi per la Lacinia nuoto al III miglio marino e al II memorial Arena

Duplice appuntamento per la Lacinia Nuoto di Crotone che, dopo i successi agonistici nel nuoto "in vasca", si sta cimentando nel nuoto in acque libere raccogliendo risultati nei numerosi appuntamenti che questa specialità offre agli appassionati.

Sabato 11, la squadra crotonese è stata rappresentata dal pluricampione e recordman italiano Vincenzo Foglia, al III Miglio Marino di Lamezia organizzato dalla Rn Lamezia Terme nelle acque marine antistanti il Lungomare Falcone - Borsellino della cittadina calabrese. Al via 74 atleti tra agonisti e master in una manifestazione inserita nel circuito nazionale e tappa della Super Coppa Calabria. Vincenzo Foglia, al termine del miglio, si è classificato al primo posto nella sua categoria dimostrandosi altamente competitivo anche in acque libere.

Al II Memorial "Andrea Arena" di Roccella Ionica di lunedì 13 agosto, la Lacinia Nuoto ha monopolizzato la manifestazione con una prestazione superlativa. Una partecipazione notevole e grande successo in questa seconda edizione. Ben duecentocinquanta "cuffie gialle", un vero record, si sono cimentate nel tratto di mare antistante il Comune di Roccella tra agonisti, master ed amatori.

La Lacinia Nuoto, rappresentata da ben 14 atleti: Alampi, Amideo, Camera, De Meo, Galardo Gentile, Lazzaro, Lumare, Perrone, Rodio, Salvemini, Saraco, Scotto, Sinopoli, è stata capace di vincere tutto quello che c'era da vincere "piazzando" tre atleti su tre sul podio sia in campo maschile che femminile.

Pierfrancesco Alampi, Antonio Rodio e Salvatore Sinopoli infatti, sono stati, nell'ordine, gli atleti ai primi tre posti della classifica riservata ai master mentre Fortunata Salvemini, Loredana Gentile e Maria Rita Lumare le tre, nell'ordine, premiate della categoria unica Master femminile.

Durante le Premiazioni un'altro riconoscimento per i crotonesi con il premio speciale riservato a Salvatore Sinopoli per la sua carriera fino ad oggi superlativa con i suoi 19 primati italiani conquistati ed i numerosi Titoli Nazionali, Europei e Mondiali.

Grandissima quindi la soddisfazione del Team crotonese sopratutto per le capacità dimostrate dalle atlete del settore femminile Lumare, Gentile, Scotto e Lazzaro che, anche se alla loro prima esperienza in acque libere, sono state in grado di affrontare i 1870 m di gara con una sicurezza e tranquillità da veterane.