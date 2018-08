Conto alla rovescia alla Summer Arena, in arrivo di Sfera Ebbasta

E’ iniziato il conto alla rovescia per il prossimo appuntamento alla Summer Arena di Soverato. Giovedì 16 agosto sarà infatti il turno di Sfera Ebbasta, il rapper che tanto successo sta riscuotendo con il suo ultimo album “Rockstar”. Quello del 16 agosto, unico concerto in Calabria del tour del giovane artista lombardo, è infatti uno dei più attesi eventi che ospita la terza edizione della Summer Arena, la struttura gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che ne cura anche la programmazione degli spettacoli dal vivo.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su Instagram. Il suo omonimo primo album, pubblicato a settembre 2016 su etichetta Universal/Def Jam e certificato disco di platino per aver superato le oltre 50.000 copie vendute, è un best seller della cultura hip hop: è stato per oltre 65 settimane nella top 40 dei dischi più venduti (classifica FIMI).

I singoli “Figli di papà”, “Brnbq” e “Visiera a becco” sono stati certificati platino, mentre “Notti” e “Bang Bang” hanno raggiunto l’oro Il caso discografico di Sfera e il suo personale percorso è stato anche protagonista del progetto editoriale “Zero”, prima e vera autobiografia del rapper. Il suo ultimo album di inediti, “RockStar” (Universal/Def Jam) è stato rilasciato sul mercato a gennaio. Dietro Sfera Ebbasta si cela Gionata Boschetti, classe 1992, rapper originario di Cinisello Balsamo. L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane.