Settimana di Ferragosto, controlli sulle spiagge e nei locali

I Carabinieri di Vibo Valentia hanno intensificato i controlli nella settimana di Ferragosto, secondo un piano predisposto dal Comando Provinciale che prevede servizi straordinari a cura delle altre Forze di Polizia per prevenire i furti in abitazione e di auto a tutela dei residenti e del gran numero di turisti che, soprattutto in questo periodo, affollano le spiagge e le strade delle località balneari della “Costa degli Dei”.

Il piano dell’Arma dispone in particolare l’intensificazione dei servizi esterni nelle ore di maggiore afflusso di automobilisti lungo tutta la rete viaria provinciale ponendo molta attenzione ai centri storici, alle strade costiere, ai litorali e alle aree pic- nic che saranno prese d’assalto per la consueta grigliata senza però dimenticare chi resta in città che per qualsiasi evenienza potrà rivolgersi al numero di emergenza 112.