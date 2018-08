Motta San Giovanni, arriva la “Serata Folk”

Si terrà venerdì 17 agosto alle 21 nella frazione di Lazzaro, cittadina della riviera jonica reggina, in Piazza delle Medaglie d’Oro, la festa di musiche e danze che, nella loro rinvigorita genuinità, raffigurano usi e costumi della Magna Grecia

L’evento di suoni e balli ad Ingresso libero, organizzato dal ‘Gruppo folklorico Lazzaro’ Centro Studi, Arti e Tradizioni popolari “Paolo Capua”, ha un palinsesto variegato che intende far conoscere diversi tipi di danza, come la tradizionale Tarantella, verranno magistralmente eseguiti in stile rituale due balli calabresi molto cari al compianto Paolo Capua: Il Ballo dei Pastori ed il Ballo dei nastri , e – verosimilmente – vi sarà posto pur anco per “ u sonu a ballu “.

Il folklore è la prima e la più importante espressione culturale delle tradizioni popolari e, pertanto, il Presidente del Gruppo Folklorico ‘Città di Lazzaro’ Giuseppe Malara, coadiuvato dal Vice Presidente Vincenzo ‘Cecio’ Ambrogio e dal Direttore Artistico Giuseppe ‘Peppe’ Crea, da anni paladini nel ruolo della promozione e della valorizzazione delle tradizioni popolari, congiuntamente ai concittadini, invitano i turisti ed i residenti delle località viciniori ad assistere numerosi allo spettacolo dal valore di antiche tradizioni e, nella circostanza, a fermarsi per uno scambio di i saluti con un “Arrivederci” alla prossima Estate .