Gli auguri del Comune di Tortora per Ferragosto

Sotto il segno della Bandiera Blu 2018, che certifica un mare cristallino, il cartellone degli eventi estivi “Aperti per Ferie” sta riscuotendo un notevole successo. Il cabaret d’autore con la rassegna "condiridere", sta offrendo ai tanti turisti che affollano la cittadina tortorese, serate all'insegna della spensieratezza e dell’allegria, ne è un esempio il successo riscosso dall'attore napoletano Maurizio Casagrande e dalla poliedrica imitatrice televisiva Emanuela Aureli, ai quali si uniranno, nelle prossime serate d’agosto, Peppe Iodice e Uccio De Santis con i Mudu'.

Per i più piccoli e per la gioia delle famiglie, è stata inoltre ulteriormente implementata l'area giochi di Piazza Stella Maris e per gli sportivi, è stata realizzata un'area fitness, una vera e propria palestra all'aperto. Tra le tante novità anche l'entrata del Museo archeologico di Blanda nel Digital Cultural Heritage Museum, che rappresenta una perla dell'Italiaexcelsa attraverso la piattaforma digitale www.italiaexcelsa.it/museodiblanda. Un percorso multimediale che permette di visionare diversi reperti custoditi nel museo, situato nel suggestivo centro storico.

L'amministrazione comunale si dice soddisfatta nell'aver organizzato al meglio l’accoglienza turistica e continua a lavorare senza sosta, al fine di monitorare il funzionamento dei vari servizi che in questo periodo, visto il notevole afflusso turistico, possono subire imprevisti, dall'erogazione dell'acqua potabile alla depurazione, dalla raccolta differenziata, per la quale sono stati intensificati controlli e sanzioni, alla vigilanza urbana attraverso la Polizia Locale, che tra l'altro si è distinta anche per controlli mirati sul commercio ambulante abusivo.

In occasione del ferragosto, infine, si vogliono formulare i migliori auguri a tutti e ringraziare in particolare i dipendenti comunali, gli operatori addetti ai servizi pubblici, le associazioni di volontariato dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Rossa, che anche in questo periodo feriale e festivo, sono al lavoro e garantiscono sempre il loro massimo dell'impegno.