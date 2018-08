Bianchi-Melacrino-Morelli, Castorina (Pd): “Preoccupato per attuale situazione”

“Siamo molto preoccupati per l’attuale situazione sanitaria reggina e proprio per questo l’incontro di oggi con il Direttore Generale Benedetto apre un nuovo scenario di collaborazione e confronto con le istituzioni”. A dirlo è il capogruppo Pd al Comune reggino Antonino Castorina, a margine dell’incontro avuto con il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Frank Benedetto.

“Noi abbiamo sempre pensato che la politica possa fare squadra attorno a tematiche come quelle sanitarie, proprio per questo vogliamo creare una più profonda sinergia tra il comune e l’azienda ospedaliera di Reggio Calabria”. “Dopo gli ultimi episodi – ha proseguito Castorina – è sorto un vero e proprio scontro tra la Direzione Generale e le autorità statali. L’incontro di oggi serve proprio a comprendere attentamente in che stato versa l’attuale situazione sanitaria reggina e valutare il da farsi per porre rimedi laddove vengano accertate eventuali falle.”

“In questo particolare momento le autorità nazionali e regionali preposte sono molto distanti politicamente tra loro e a farne le spese sono i cittadini – ha proseguito il Capogruppo PD al Comune - Dobbiamo assolutamente evitare tutti quei problemi che stanno mettendo a rischio la tenuta della coesione sociale tra le varie parti della cittadinanza ed evitare di creare un solco tra le amministrazioni pubbliche e la popolazione. I cittadini hanno bisogno di certezze e una di queste è quella di sapersi al sicuro nel momento del bisogno, affidandosi alle cure di personale medico attento e qualificato.”