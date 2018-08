Conclusa la prima edizione del Beach volley Riviera dei Cedri

Sono state tante le coppie di atleti provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare al torneo nazionale serie beach 1 e il campionato regionale maschile e femminile under 21 di Santa Maria del cedro che insieme hanno concluso la prima edizione del “Festival di beach volley Riviera dei Cedri”.

La prima giornata ha visto impegnati, nei quattro campi messi a disposizione dall’organizzazione, un centinaia di ragazze e ragazzi, anche di Libera e Save the Children, nelle attività promozionali organizzate dalla Smilesand di Belvedere Marittimo, grazie alla partecipazione di Luca Presta, che milita nella serie A, Filippo Perrone e Rocco Adornetto, istruttori federali che hanno regalato ai partecipanti momenti di sano sport con il preziosissimo contributo di Carmelo Perrone e tutto il gruppo della Smilesand.

Nel pomeriggio di venerdì si è tenuto il primo “Open Riviera dei Cedri”, torneo di Beach Volley aperto a tutti, che visto trionfare John Paul Tarasco e Alessandro Martino. Venerdì e sabato si è tenuto il torneo serie beach1 maschile e femminile che ha registrato la partecipazione di 19 squadre maschili e 9 femminili nel quale, dopo una avvincente competizione ha vinto su tutti, nella categoria maschile, la coppia Carmelo Mazza e Domenico Laganà; al secondo posto, Francesco Cavalli e Andrea Torre; terzi classificati, Andrea Dall’Olio e Edoardo Croati.

Vincitrici della categoria femminile, Marianna De Siano e Giuseppina Astarita; al secondo posto, Nicole Ferrarini e Marcela Ivana Nielsen; al terzo posto Giulia De Luca e Sara Bachini. Domenica ha chiuso il festival la finale del campionato regionale under 21 che ha visto proclamati campioni regionali Simone Puntorieri e Marco De Santis, nella categoria maschile e di Alessia Furci e Chiara Angilletta, in quella femminile.

Nel corso della cerimonia di premiazione i complimenti della federazione all’organizzazione del I° Festival di beach volley Riviera dei Cedri, che ha visto impegnati il comune di Santa Maria del Cedro in collaborazione con Arca, Ecotur, associazione Camigliatello Silano, Polisportiva Valle Argentino e Smilesand. Eventi come questo dimostrano che fare rete tra enti associazioni e imprese premia e crea i presupposti per un progetto che vedrà santa Maria del cedro protagonista per il futuro in nuove competizioni di livello nazionale.

Ringraziamenti da parte dell'organizzazione, alla federazione per la fiducia accordata e a Giuseppe Caritato, supervisore tecnico, referente regionale del settore beach volley della federazione, che ha dato un contributo fondamentale alla riuscita dell'evento, evento che ha regalato emozioni agli appassionati e non solo, coniugando lo sport con il fascino del lungomare e della spiaggia di Santa Maria del Cedro che si è ben prestata a fare da cornice.