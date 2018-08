Ferragosto a Badolato con i due inediti di Andrea Naimo

Andrea Naimo farà esultare il Ferragosto badolatese presentando ufficialmente il CD con le due canzoni inedite “Fellah” (contadino, in arabo) e “Badolato”, importanti per l’affetto al proprio paese e alla cultura islamica che, in vario modo, è presente ed attiva nei comuni italiani dell’accoglienza di migranti in tantissimi piccoli paesi così come nelle città.

Badolato e la vicina Riace sono state le comunità che si sono distinte in tale accoglienza, come hanno dimostrato pure i molti premi avuti, i tanti film girati, tra cui “Il volo” (2010) del famoso regista tedesco Wim Wenders.

Andrea Naimo, artista di grande sensibilità, da sempre collabora con associazioni culturali, scuole e singoli artisti per documentare magneticamente e tramandare le numerose canzoni popolari badolatesi, che trovano pure in Mimmo Audino del gruppo Marasà il musicista più benemerito per la salvezza di questo grande patrimonio culturale territoriale.

Questi ed altri musicisti hanno suonato nella chiesa di San Domenico di Badolato per rallegrare il Capodanno 1998 dei profughi kurdi sbarcati dalla nave Ararat ed ospitati epicamente nel borgo poi risultato primo in Italia per la migliore accoglienza di migranti.