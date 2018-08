Calcio. Federico Valietti è il nuovo acquisto del Crotone

Il Football Club Crotone si dota di un nuovo calciatore: Federico Valietti dal Cfc Genoa. Il nuovo calciatore rossoblù, nato a Bergamo il 25 gennaio 1999, arriva a titolo temporaneo dal club ligure.

Federico, che fa parte della Nazionale italiana Under 20, ha firmato pochi minuti fa, nel quartier generale di Salvaguardia, alla presenza del presidente Gianni Vrenna. Valietti è un giocatore tecnico e veloce, bravo nella doppia fase di gioco: non è solo bravo a difendere ma ha anche una grande propensione alla manovra offensiva, con una spinta costante a supportare l’azione d’attacco.

Calciatore versatile, il ruolo in cui si è messo maggiormente in evidenza è quello di laterale destro, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come terzo di difesa in una linea a tre.