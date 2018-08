Chiusa la quinta edizione del Fiume Rock Music Festival

Da Alessandro Haber a Frankye Hi-Nrg MC, si è conclusa una quattro giorni tra musica e teatro a Fiumefreddo Bruzio. Grande successo dunque per la V edizione del Fiume Rock Music Festival che, dopo l’anteprima teatrale al Castello della Valle con “Alessandro Haber è Charles Bukowsky”, è stata caratterizzata da tre serate di musica e spettacolo, con Frankye Hi-Mrg MC, Le Basour, Kelly Joyce, Yaya Deejay e Alberto Remondini da m2o.

Il festival si conferma come un punto fermo dell’Agosto fiumefreddese e della costa tirrenica-cosentina. “Questo evento è nato quasi per gioco 5 anni fa, ma fin dagli inizi si è proiettato ai successivi 10, nutrendo e coltivando l'obiettivo e l'ambizione di non fermarsi alla singola edizione, alla serata fine a sé stessa”, scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook del festival.

“Conoscevamo e conosciamo l'offerta culturale e musicale di questo tratto di Calabria e cerchiamo sempre di non imitare l'esistente, ma di offrire qualcos'altro, legato alla buona musica ed al meritato divertimento che vogliamo garantire a chi sceglie di venire a trovarci. Per il momento ci godiamo un po' di riposo, ringraziando tutti voi, di cuore, che ci seguite e venite a trovarci ogni anno o quando vi è possibile”.