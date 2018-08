Giovanni Puccio

La commissione regionale per il congresso del Pd ha indicato come presidente Giovanni Puccio, attuale responsabile organizzativo del partito regionale. La commissione, inoltre, ha deciso di organizzare per il 31 agosto e il 1 settembre due giorni di dibattito e riflessione sul futuro del partito, sull'organizzazione e sulle forme di partecipazione alle primarie per la selezione del futuro segretario regionale del Pd.