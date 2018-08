Lotta alla ‘ndrangheta. Siclari (Fi): “anche io a San Luca”

“Apprezzo e condivido, da giovane professionista e da rappresentante di Forza Italia e dei calabresi, l’iniziativa di Ferragosto del Ministro dell’Interno contro la ndrangheta, da sempre consapevole che questa battaglia non ha e non deve avere colore politico”.

A dirlo il senatore Marco Siclari che aggiunge: “questa è una lotta che interessa tutti e la mia presenza non è puramente politica. Voglio rappresentare la voglia di riscatto di tanti calabresi stanchi di essere etichettati, stanchi di vedersi sopprimere e sottrarre linfa economica da realtà corrotte. La mia generazione, in particolare, sta ancora pagando le brutture inflitte dalle realtà criminali che per anni hanno sottratto lavoro, costretto la gente onesta a scappare per cercare di sopravvivere e obbligato gli imprenditori a non crescere. Questo cancro ha piegato in due il futuro dei nostri giovani e della nostra terra soggiogandola a logiche criminali che non appartengono alla maggioranza di cittadini calabresi che dimostrano di essere onesti e che chiedono solo di realizzarsi onestamente senza dover scappare”.

E prosegue l’azzurro: “dobbiamo lottare per dare finalmente l’opportunità a tutti i giovani di restare in Calabria e sviluppare l’enorme potenziale inespresso della nostra terra benedetta da Dio e maledetta da alcuni uomini. La mia presenza a San Luca vuole essere di sostegno a quei cittadini che chiedono riferimento nelle istituzioni politiche e che intendono dire no ad ogni tipo di mafia”.“Forza Italia supporta l’iniziativa del Ministro dell’Interno a San Luca e plaude al lavoro egregio svolto dalla Procura e dalla Prefettura, che lotta tutti i giorni, con i fatti, la Ndrangheta per non dimenticare che proprio a San Luca poco tempo fa è stato aperto presso la caserma dei carabinieri un ufficio per dare la possibilità agli abitanti di San Luca di denunciare reati e altro”- ha concluso.