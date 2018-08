Rago (Noi) Ss 106: “estenderla fino a Crotone attraverso il Comune unico”

“Chiediamo al Governo di volere disporre il prolungamento di questa nuova 106, fino a Crotone, passando da Corigliano Rossano”. Chiaro e diretto è l’appello di Alfonso Rago, del Movimento Noi-Corigliano Rossano.

“Ci chiediamo – continua Rago – come sia possibile pensare seriamente e onestamente allo sviluppo di un territorio così importante sia a livello paesaggistico che agricolo e turistico, continuando a negare una vera autostrada sicura che restituisca alla vecchia 106 solo il suolo di servizio interno alla grande comunità oggi esistente, migliorandola in tal senso”.

“Solo chi non vive sul nostro territorio – prosegue la nota – può immaginare un adeguamento dell’attuale 106, poiché ai suoi lati sorgono attività di ogni genere, anche storiche e molto importanti per l’economia del territorio. Sarebbe impossibile espropriare per guadagnare grandi spazi necessari per un’autostrada. Il ruolo della politica – ha aggiunto Rago – deve essere proprio quello di creare veri servizi alla comunità – ottimizzando le risorse e senza sprechi - perché essa possa uscire dall’embargo nella quale si trova a causa di questa pericolosissima attuale 106 che scoraggia e deprime lo sviluppo economico e del lavoro” – ha concluso.