San Roberto, Torna la Festa della Birra e dell’Asado argentino

Le date sono di quelle da segnare sul calendario: 17 e 18 agosto a San Roberto la seconda edizione del “Beer & Asado Fest”, una due giorni incredibile inserita quest’anno nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, che tantissimo successo sta riscuotendo, con una affollata cornice di pubblico che tutte le sere testimonia l’importanza della manifestazione.

I presupposti per la riuscita del festival ci sono tutti. Una location, quella del Parco comunale, il salotto buono di San Roberto, ideale per accogliere un numero vasto di persone e per farle divertire in armonia, senza alcun problema di sicurezza; la birra di qualità, spillata al momento per soddisfare i gusti più raffinati, il buon cibo, e la musica.

Protagonista della due giorni, oltre alla bionda più amata di sempre, anche l’Asado argentino, preparato dalle sapienti mani dello chef Oscar Gutierrez, direttamente da Buenos Aires. L’asado, è carne di bue argentino cotta alla griglia senza il contatto diretto con la brace, un tempo diffusa anche in Italia perché furono molti i nostri connazionali ad emigrare in Argentina. I lavoratori della Pampa portarono nella loro terra questa ricetta a base di carne alla brace.

Non poteva mancare il divertimento, ad accompagnare la festa della birra e dell’asado saranno, infatti, due gruppi etnici calabresi che allieteranno la serata con le melodie tipiche della canzone e della tradizione nostrana: gli Akusma e gli Eliakos.