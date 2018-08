Il lungomare di Rossano attende la V^ edizione di Ionico rock

La programmazione estiva rossanese prosegue anche quest’anno a suon di musica con lo Ionico Rock, evento ideato e curato da Giuseppe Felicetti, quest’anno taglia il traguardo dei primi cinque anni di vita.

L’edizione di quest’anno vedrà sul palco una line-up ricca di artisti e presenterà delle vere e proprie sorprese musicali agli spettatori. L’evento di lancio della manifestazione avrà luogo il 12 agosto dalle 19 in poi in zona anfiteatro nel patio di un noto store della città alla presenza di tutte le band in cartellone.

In attesa del programma definitivo l’appuntamento è dunque per il 18 agosto, quando dalle 21,30 in poi il lungomare di Rossano si trasformerà in un laboratorio musicale dedicato al rock e ai nuovi talenti del territorio.