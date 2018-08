Ai nastri di partenza la tournée estiva della Sinfonica Giovanile della Calabria

Con il concerto che avrà luogo stasera, giovedì 9 agosto h 21,30 a Palmi presso il Mausoleo di Francesco Cilea, avrà inizio la tournée estiva dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, complesso promosso da Musica Insieme, Associazione con sede a Gioia Tauro

“Quest’anno - spiegano i promotori - proporremo due programmi: uno per i concerti che avranno luogo nella nostra regione, un altro per gli eventi che realizzeremo in collaborazione con formazioni corali espressioni delle regioni che ci ospiteranno. Infatti gli eventi saranno dislocati tra Calabria, Toscana ed Emilia Romagna. Nella fattispecie, avremo modo di proporre un programma interamente dedicato alla musica da film ed un altro dedicato alla musica sacra, con esecuzioni di rinomati brani, propri del repertorio del genere”

La calendarizzazione degli eventi:

Prima parte

09 agosto - Palmi (RC)

11 agosto Polistena (RC)

12 agosto Sibari (CS)

21 agosto S. Giorgio Morgeto (RC)

Seconda parte

27 agosto Rimini

28 agosto Rimini

29 agosto Bologna

30 agosto Arezzo

Il gruppo, composto da circa 50 giovani musicisti provenienti da quasi tutte le province della Calabria, è diretto dal M. Ferruccio Messinese. Si avvale, inoltre, della direzione artistica della prof.ssa Caterina Genovese e della coordinazione artistica della prof.ssa Stefania Prota.

“In conclusione – sottolineano i responsabili - intendiamo ringraziare tutti gli organizzatori degli eventi, tutti coloro che quotidianamente ci aiutano e sostengono ed i nostri infaticabili ragazzi”