Maltempo, Protezione civile: da domani temporali al centro-sud

Un sistema di correnti d’aria più fredda proveniente dall’Europa orientale, favorirà, nella giornata di domani, una instabilità più diffusa sul nostro Paese, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali, su gran parte delle regioni centro meridionali peninsulari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla tarda mattinata di domani, venerdì 3 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare durante le ore pomeridiane e serali, su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 3 agosto, allerta arancione gran parte della Basilicata, mentre l’allerta gialla sarà su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e le restanti aree della Basilicata. Permane inoltre, in Veneto, l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato nel Comune di Perarolo di Cadore, a causa della frana della Busa del Cristo, sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.