Pizzo: IV edizione del festival di musica Somewhere

Somewhere Arts, Nature & Music Festival è il festival musicale estivo della Calabria che attraverso nuovi linguaggi musicali punta alla riscoperta e rivalorizzazione turistica e culturale dei luoghi più suggestivi di questa splendida regione. Ogni anno la scelta di una o più location diverse, arricchite dalla presenza di artisti di primo piano nel panorama della musica elettronica, lo rendono un appuntamento unico nel suo genere in Italia.

Dal 17 al 19 agosto 2018, la quarta edizione di Somewhere si svolgerà a Pizzo, che con la sua Costa degli Dei è una tra le zone costiere più belle e suggestive d'Italia. Le sue splendide spiagge sabbiose e il caratteristico mare cristallino saranno la cornice eccezionale della tre giorni di Somewhere: angoli in cui la musica completerà il quadro fatto di cultura, natura e colori inconfondibili di questa regione.

Tre giorni a piedi nudi sulla sabbia, tra il verde di una freschissima pineta di Colamaio e il blu del golfo di Sant'Eufemia, all’interno di Lido Pescespada, il luogo perfetto per offrire al pubblico del festival una esperienza di vacanza completa, grazie alla spiaggia attrezzata, ai numerosi servizi e alle attività sportive diurne che arricchiscono così la proposta serale del Festival.

A metà strada tra l'aeroporto di Lamezia e il vecchio borgo di Pizzo Calabro, l’area della Costa degli Dei è caratterizzata da ambienti marini e litoranei variegati, tratti sabbiosi e dal mare incredibilmente cristallino che si alternano a massicce scogliere di granito bianco in cui si insinuano baie più o meno lunghe di sabbia bianca la cui bellezza è unica. Definita anche la Costa Bella per i panorami suggestivi e per le sue spiagge caraibiche rinomate in tutto il mondo, la Costa degli Dei è da sempre sinonimo del turismo balneare in Calabria.

L’edizione 2018 si contraddistingue per la scelta artistica di qualità, con una line up che è quasi un percorso nell’universo della musica elettronica contemporanea, a partire dalla celebrazione dei suoi Maestri, come Kerri Chandler, l’inventore del suono deep house. Capace di combinare e alternare momenti di soul, ricordi musicali del suo passato, a ritmiche più dure e suoni elettronici essenziali, Kerry Chandler garantisce l’atmosfera perfetta per l’opening party di venerdì che si preannuncia già memorabile, insieme a Nachtbraker, Hugo LX, Raffaele Chinaglia in un back to back con Nasty Boy e Dirty Channels, nostrani ma internazionali per vocazione.

Il percorso di Somewhere prosegue sabato alla scoperta dell’artista considerato tra gli interpreti del futuro del clubbing: Dj Seinfeld, ospite questa estate dei maggiori festival internazionali del calibro di Primavera Sound, Melt Festival e molti altri, è la scommessa di Somewhere 2018. Insieme a lui sul palco a ridosso del promontorio, Matisa, Indian Wells, con un live unico, Christian Lisco b2b Asymetrical della Raw Culture, e ancora Palomar e Bruno Arcuri.

La line up eterogenea caratterizzata da una grande presenza di eccellenze italiane dal respiro globale, raggiunge il clou domenica, quando la console accoglierà l’atteso back to back di Domenico Rosa con Ettore, quindi Uabos, Nicodemo, Roberto Vagliolise, Volantis, Francesco Lucia e il live di Materianera.