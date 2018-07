Unione Giovani Commercialisti, rinnovo Direttivo a Lamezia

Nel corso della tradizionale festa d’Estate dei Giovani Commercialisti lametini, svoltasi lo scorso venerdì presso un Agriturismo a Gizzeria, è stato presentato il nuovo Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia, eletto nell’ultima Assemblea degli iscritti e che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020.

Alla guida dei giovani commercialisti è stato confermato Leopoldo Bilotti (Presidente). A completare il Direttivo sono stati eletti: Claudia Talarico (Vice-Presidente), Francesco Moraca (Segretario), Carmela Mete (Tesoriere), Emilia Borgese, Francesca Carnì, Stefano Carere (Consiglieri).

L’assemblea degli unionisti lametini ha, inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Probiviri individuando in Pasquale Angotti il presidente, Giovanna Torchia ed Antonella Guzzo gli altri componenti.

Nell’ambito del neo Direttivo sono state assegnate le seguenti deleghe: Formazione dei tirocinanti (Moraca), Rapporti con altre associazioni di categoria (Carnì), Stipula convenzioni con Privati (Borgese).

Al di fuori del Direttivo, sono stati individuati: Daniel Inderst quale responsabile delle Commissioni di Studio e Pasquale De Sensi come responsabile Organizzazione eventi.

Il Presidente Leopoldo Bilotti esprime “il più sincero ringraziamento ai colleghi per la rinnovata fiducia. La mia riconferma – continua – è il giusto riconoscimento, nei confronti del direttivo uscente, dell’ottimo lavoro svolto. Il triennio trascorso – sottolinea - ha visto l’Unione di Lamezia ricostituirsi e, in poco tempo, diventare un punto di riferimento per il territorio, impegnandosi nella tutela dei diritti dei giovani professionisti. Continueremo – conclude Bilotti – a garantire un’offerta formativa di qualità con la scelta di temi che tengano conto della rapida evoluzione che sta vivendo la nostra professione.

A margine della presentazione, il Presidente, ha voluto ringraziare il Consiglio dell’Ordine di Lamezia ed il suo Presidente Fabio Massimiliano Canzoniere per il costante supporto offerto in numerose delle iniziative promosse ed auspicando che tale sinergia possa proseguire nel prossimo futuro.

La presentazione del nuovo Direttivo è avvenuta alla presenza di importanti figure istituzionali dell’associazione dei Giovani Commercialisti quali Raffale Loprete (Segretario Nazionale UNGDCEC) e Francesca Riso (Coordinatrice Calabria UNGDCEC); era, inoltre, presente il Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti Francesco Muraca.