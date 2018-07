Trasporti, M5S e Musmanno: “Crotonese e Sibaritide all’attenzione del Governo”

Elettrificazione della linea jonica e ampliamento dei servizi: questi sono stati gli argomenti affrontati dall’assessore regionale calabrese, Roberto Musmanno nel corso dei degli incontri con i funzionari del Ministero dei Trasporti e delle ferrovie dello Stato. Ed è in questo contesto che continua l’impegno di Abate, Barbuto e Corrado per far uscire dall’ isolamento la Sibaritide e il Crotonese.

“Anche questa settimana – spiegano le tre Parlamentari – abbiamo avuto una serie di incontri per discutere del problema dei trasporti nella Sibaritide e nel Crotonese”. Dopo l’incontro di qualche settimana fa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pentastellato, Danilo Toninelli, è stata la volta di due incontri con dei funzionari del Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie dello Stato. Due diversi tavoli di concertazione aperti per discutere delle criticità del sistema dei trasporti calabrese e dello stato di alcune richieste avanzate negli ultimi tempi il cui obiettivo è uno solo: far uscire dall’isolamento la Sibaritide e il Crotonese”.

Agli incontri ha partecipato anche l’assessore regionale della Calabria ai trasporti, Roberto Musmanno. “Lo ringraziamo – spiegano Abate, Barbuto e Corrado – perché, al di là del suo ruolo politico, è competente della materia, e non a caso docente universitario. Ma soprattutto per la prima volta con lui troviamo ascolto da un rappresentante della Ragione Calabria dopo che la vecchia politica ha costretto tutta la fascia ionica ad un totale isolamento non solo geografico ma anche sociale e culturale”.

“Abbiamo presentato le nostre istanze in primis a lui – continuano le parlamentari M5S – e le ha tradotte in progetti. Al centro del dibattito c’è l’elettrificazione della linea Crotone-Sibari e l’ampliamento dei servizi per i trasporti dell’area Jonica compresa tra le due antiche città magnogreche per avere condizioni paritarie a quelle delle altre zone d’Italia”.

Giovedì mattina, nel dettaglio, c’è stato un incontro con il dottor Pujia del Mit che ha manifestato la più ampia disponibilità a lavorare ai problemi esposti dalle parlamentari, mentre nel pomeriggio il tavolo sé spostato alle Ferrovie dello Stato per esporre le proposte progettuali per far uscire il Crotone e la Sibaritide dall’isolamento.

“In settimana – chiudono le parlamentari pentastellate – abbiamo anche sentito nuovamente il Ministro Toninelli che ha molto a cuore la situazione dei trasporti dell’intera Calabria e, soprattutto, delle aree da cui proveniamo. Nei prossimi giorni ci saranno già nuovi incontri”.

Una situazione che Toninelli ha ribadito agli stessi tecnici del Ministero come è emerso durante gli incontri di questa settimana a testimonianza di come la problematica sia all’attenzione del Governo. Presto, dunque, potrebbero esserci dei nuovi aggiornamenti.