Il premio Nello Vincelli a Salvatore Berlingò

Verrà assegnato a Salvatore Berlingò il premio Nello Vincelli. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 30 luglio alle 20,30, nell’incantevole cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, andrà in scena la 28^ edizione del Premio Solidarietà Nello Vincelli.

Il 'Premio, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Bonino-Pulejo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato istituito dall'associazione Nuova Solidarietà nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

La motivazione con la quale è stato riconosciuto il Premio Vincelli a Salvatore Berlingò è la seguente: “per lo stile di vito solidale, prodromo dell’ ‘interculturalità, attraverso l'impegno universitario ho dato compiutezza alla formazione integrale dell'uomo e nel contempo ha rilanciato la vocazione mediterranea della nostra amata Città. Per l’energie profuse a promuovere la cultura della solidarietà, della gratuità, del dialogo tra i popoli e le religioni".

L’evento, condotto dal Francesco Scopelliti, giornalista in-cammino.com, sarà allietato a cura dell'Associazione del Dialetto Calabrese “Il Grifo” e a seguire musica & cabaret con Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano.