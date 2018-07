Estate Sicura. Polizia presidia le città: anche Crotone nel piano nazionale

Quadi settecento equipaggi della polizia impegnati in tutta Italia, qualcosa come oltre 1600 agenti. Questo l’imponente dispositivo di controllo messo in campo nella seconda fase della cosiddetta Operazione “Estate Sicura”.

Scopo del servizio è quello di garantire maggiore serenità e sicurezza ai cittadini durante la bella stagione, periodo durante il quale le grandi città si spopolano e da contro si intensificano i reati predatori, in particolare i furti in abitazione.

Proprio per contrastare questi episodi la Polizia di Stato ha pianificato l’operazione, che è coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine.

La seconda fase del servizio, avviata dal 2 al 4 luglio in 20 città, proseguirà fino alla prima settimana di settembre con altre tre operazioni che coinvolgeranno a scacchiera tutte le città italiane, e per ora è stata eseguita in tre giornate consecutive - da martedì scorso, 24 luglio, a giovedì 26 - in 21 centro urbani: Arezzo, Avellino, Cagliari, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Genova, Gorizia, Livorno, Novara, Padova, Perugia, Prato, Taranto, Teramo, Torino, Trento, Varese e, in Calabria, a Crotone.

I RISULTATI DELL’AZIONE

Il bilancio complessivo è di oltre 33 mila veicoli controllati, di cui più di 29 mila con la lettura automatizzata delle targhe. Le persone verificate sono state invece quasi 7 mila, di cui 1.672 con precedenti di polizia: 25 sono stati arrestati e 68 denunciati.

Quaranta i veicoli sequestrati, 430 le contravvenzioni e quasi un chilo di droga scoperta e anch’essa sequestrata.

“Estate Sicura” ha visto - nella fase di pianificazione ed individuazione degli obiettivi - il concorso delle Squadre Mobili e nella fase esecutiva quello di tutte le componenti dedicate al controllo del territorio (Volanti e Reparti Prevenzione Crimine), oltre alla Polizia Scientifica per la rilevazione di impronte digitali o biologiche.