Isole ecologiche irregolari a S. Stefano in Aspromonte, sequestrata

Due manufatti, da adibire ad isola ecologica per la raccolta di rifiuti per conto del Comune di S. Stefano in Aspromonte, installati dalla società Avr, sono stati sequestrati lo scorso martedì dai militari della Stazione Parco di Gambarie d’Aspromonte.

Le installazioni, realizzate rispettivamente in località “Passo della Troia” ed in località “Verne”, frazione di Gambarie d’Aspromonte, all’interno del perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte, sono risultate l’una sprovvista del nulla osta preventivo da parte dell’Ente Parco (gestore dell’area protetta), mentre la seconda era stata realizzata all’interno di un contesto boschivo vincolato paesaggisticamente, senza il nulla osta da parte dell’ufficio pianificazione territoriale urbanistica della città metropolitana di Reggio Calabria, competente in materia.

Otre al sequestro è scattata la denuncia per S.G., di 49 anni, responsabile tecnico dei servizi della Avr Spa, società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti per il medesimo Comune.