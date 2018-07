Con Peter Cincotti si apre il “Reggio Live Fest”

Con il cantautore e pianista newyorkese Peter Cincotti si apre domani sera all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, incastonata nello splendido Lungomare Falcomatà, la prima tre giorni del “Reggio Live Fest”. Il musicista riceverà il “Premio Riccio d’Argento” del maestro Gerardo Sacco nelle sezione dei “Migliori Live Internazionali”. La serata sarà presentata da Gian Maurizio Foderaro, una delle voci storiche e più popolari di Radio1 Rai.

Domenica 29 toccherà a Matthew Lee, il “genio del Rock’n’Roll” con la sua band e lunedì 30 luglio all’ungherese Peter Bence, definito dalla stampa di tutto il mondo “The Worlds’s fastest Piano Player and new worldwide crossover phenomenon”, il pianista più veloce del mondo, un autentico fenomeno perfino inserito nel “Guinness World Records”. Il concerto di Bence a Reggio è una prima assoluta e anticipa il suo tour italiano fissato a inizio dicembre, con tappe a Roma, Torino, Bologna e Firenze. I tre concerti inizieranno alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero. Il pubblico potrà prendere posto sulle sedie e gradinate dell’Arena fino ad esaurimento e sul lungomare che si affaccia sulla magica struttura.

Peter Cincotti, Matthew Lee e Peter Bence saranno, quindi, i protagonisti di “Pianoman”, la sezione internazionale d’apertura del “Reggio Live Fest”, frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, trentaduesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, il Festival dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la Valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.

La band aretina, che presenterà uno show davvero imponente, sarà premiata come band dell’anno, mentre a Roberto Vecchioni sarà consegnato il Premio Riccio d’Argento del Festival nella sezione “Miti della musica d’autore italiana”. Per il concerto del cantautore milanese sarà allestita una platea a sedere che trasformerà Piazza Duomo in un grande teatro all’aperto. La Piazza sarà interamente delimitata e chiusa dal 16 agosto, accessibile solo con i biglietti degli spettacoli.