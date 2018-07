Firmo, approvata la variazione di bilancio

Nel consiglio comunale di giovedì sera l'amministrazione comunale di Firmo, guidata dal sindaco Gennarino Russo, ha approvato l'assestamento generale di Bilancio con due voti contrari della minoranza e l'astensione del consigliere di opposizione Antonio Bellizzi. Intenso ed importante il lavoro fatto dalla squadra di governo su un'operazione di riequilibrio di circa 100mila euro, in cui sono state tagliate alcune spese e si è messo in atto il recupero di alcune voci fra cui i contributi del consorzio sociale del pollino e maggiori accertamenti su Imu e Tasi da cui rientreranno, senza toccare le tariffe, maggiore introiti.

Nella stessa assise è strato approvato il Dup (Documento Unico di Programmazione) con la stessa votazione precedente e, all'unanimità, il Consiglio ha scelto di aderire al bando regionale per il recupero dei borghi antichi. Soddisfatto il sindaco Russo per quest'ultima scelta, ha affermato: “Abbiamo fatto l'adesione all'associazione Borghi Autentici d'Italia, e insieme ad altri comuni della provincia di Cosenza, tra cui Roseto, Saracena e Laino Borgo, presenteremo il progetto “Firmo, borgo autentico delle Minoranze linguistiche, verso un nuovo distretto culturale dell'Arberia”, elaborato nell'ambito della proposta intercomunale “Per un Borgo più Ricco (Rete dell'identità, della Cultura, della Coesione e dell'Ospitalità). Qualità diffusa nei borghi autentici di Calabria”.

Il sindaco ha comunicato ai cittadini, sotto il dissenso della minoranza, che dal 1 luglio lo Sprar è operativo a Firmo e sono già pronte le abitazioni, in attesa che la Prefettura invii le prime famiglie dei richiedenti asilo. Sull'Isola Ecologica, infine, Russo ha illustrato quanto accaduto dicendo che entro lunedì 30 luglio scatterà la denuncia verso ignoti. Il vicesindaco Santo Ricetta ha, inoltre, dato informativa sull'impianto di videosorveglianza in fase di installazione in paese e sullo stato dell'arte dei Lavori Pubblici.