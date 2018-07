Palmi, tutto pronto per il Galà dello sport

I valori dello sport, le sue ricadute positive sui giovani e sulla società saranno al centro del “Galà dello Sport”, organizzato dal Comune di Palmi e patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dal Coni, comitato regionale Calabria di Reggio Calabria, e dal Cip, Comitato Italiano Paralimpico Calabria.

Il Galà è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Ranuccio e realizzato con l’impegno del consigliere comunale Giuseppe Magazzù. L’evento avrà come finalità principe quella di rendere noti alla cittadinanza ed a tutti coloro i quali saranno presenti, i valori che lo sport assume sul nostro territorio, con risultati di rilievo che nella quasi totalità sono purtroppo sconosciuti.

“La nostra città si attesta infatti a livelli di eccellenza per ciò che riguarda il numero di società sportive presenti e le attività da esse svolte. Palmi è infatti storicamente terreno fertile per la nascita di sane realtà sportive, che nel corso degli anni hanno ottenuto grandi soddisfazioni anche su palcoscenici nazionali ed internazionali. È giunto il momento che l’impegno, i sacrifici ed i grandi risultati raggiunti dalle nostre società sportive ed i valori di cui esse si fanno portatrici, siano note a tutti”.

“Spesso, questi risultati sono giunti nonostante la carenza di strutture di cui il nostro territorio soffre – prosegue il primo cittadino. In tal senso, il nostro impegno è rivolto anche alla creazione dei presupposti per il raggiungimento di risultati ancora più grandi, sia sotto l’aspetto sportivo che sotto quello umano e sociale, anche attraverso il superamento di queste gravi carenze. Tra i più importanti valori di cui lo sport si fa portatore vi è sicuramente quello dell’inclusione – ha aggiunto il Magazzù – abbiamo lavorato e stiamo lavorando duramente affinché la pratica sportiva sia accessibile a tutti, senza esclusione alcuna. Il valore formativo ed educativo dello sport si concretizza innanzitutto nel rispetto della persona, di sé stessi e di chi ci sta vicino da compagno o da avversario, e nel rispetto delle regole e della legalità. Sport e Legalità sono infatti due entità che viaggiano di pari passo, quasi complementari. I principi fondanti del primo fanno sì che chi pratica lo sport accolga nel proprio io il valore e la bellezza della legalità. Tutto ciò, ne siamo convinti, fa sì che un giovane che pratica sport sarà certamente un buon adulto ed un buon cittadino”.

L’evento avrà luogo domani, a partire dalle 19.00, e coinvolgerà ben 29 associazioni sportive e circa 800 atleti. Dopo una breve conferenza stampa di saluto presso Palazzo San Nicola, le associazioni partiranno in corteo verso Piazza 1° Maggio, dove avrà luogo il resto della manifestazione. Il programma prevede esibizioni, premiazioni, e uno show fotografico riguardante le attività degli sportivi sul territorio.

Ospiti del Galà saranno il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il Presidente del Cip Antonello Scagliola e quattro atleti facenti parte del Comitato Italiano Paralimpico distintisi per la loro attività sportiva: Raffaella Battaglia, della Nazionale Italiana di Sitting Volley quarta classificata al campionato mondiale di disciplina; Anna Barbaro, della Nazionale Italiana di Paratriathlon, Medaglia di Bronzo ai Campionati Europei in Estonia e Medaglia di Bronzo alla prova di Coppa del Mondo a Yokohama; Giovanni Parise, vincitore della Coppa Italia di Torball; Ilaria d’Anna, della Nazionale Italiana Basket in carrozzina e Vincenza Petrilli, Vice Campionessa Italiana di Tiro con l’Arco.