Agguato a Seminara. Funerali privati per Giuseppe Fabio Gioffrè

Si sono tenuti in forma privata i funerali di Giuseppe Fabio Gioffrè, il 39enne ucciso sabato scorso in un agguato nella campagna di Seminara (LEGGI).

Il Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha infatti emesso un provvedimento di divieto di esequie pubbliche e solenni.

La decisione è stata adottato “per scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione per la commissione di azioni di rappresaglia o comunque iniziative illegali a tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica”

Ieri, inoltre, nella Prefettura del capoluogo si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha affrontato anche il tema della sicurezza del bambino straniero, di appena 10 anni, che era con Gioffrè al momento dell'agguato e che è rimasto ferito.

Il 39enne, che è ritenuto dagli inquirenti come un esponente della omonima cosca di 'ndrangheta, è caduto sotto il fuoco esploso presumibilmente da due persone armate con fucili caricati a pallettoni.

Sul delitto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Palmi e del Gruppo di Gioia Tauro, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (LEGGI).

Anche il bambino ferito è stato sentito dagli investigatori ma non è stato in grado di riferire particolari di rilievo per ricostruire l’accaduto.