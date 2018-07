Musica: Crotone tra le piazze scelte da Roberto Ferrari con Radio Deejay

Anche Crotone tra le piazze, in cui, quest’estate Roberto Ferrari porterà la musica di Radio Deejay Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

L’evento, organizzato dall’Associazione New di Leonardo Manica, vede il patrocinio del Comune di Crotone, segna il ritorno del gruppo “Almabamba” e la collaborazione dello staff del BluBay, un gruppo di giovani crotonesi che ha deciso di riportare la discoteca a Crotone dopo anni di buio, consentendo così ai ragazzi di rimanere nella propria città e alle famiglie di essere più tranquille.

Non a caso la scelta di portare in città uno dei Dj e speaker più amati del panorama radiofonico italiano. Il tour estivo del conduttore di “Ciao Belli" su Radio Deejay, partito lo scorso 28 giugno da Lignano Sabbiadoro farà tappa a Crotone il prossimo 12 agosto, a Piazzale Ultrà, sul lungomare Gramsci.

Ad affiancare il conduttore di “Ciao Belli” nelle dieci serate ci saranno il comico Andrea Sambucco (conosciuto meglio come “Ruggero de I Timidi”, noto per aver preso parte a programmi come “Zelig” e “Colorado” su Mediaset) e la musica di Dj Shorty.

Tanta musica, tante risate ma anche tanto sport. Nel corso dell’evento sarà infatti presentata alla città la squadra della Rari Nantes, che dopo aver dato vita al sogno delle A2 ha acquisito le prestazioni sportive del fuoriclasse italiano, Davide Baraldi, per tutta la stagione 2018-2019. Il colpo più importante dell’anno per tutto il mondo pallanuotistico italiano.

L’evento è stato presentato nei giorni scorsi presso il Lido Tricoli, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte: l’assessore allo sport e turismo Giuseppe Frisenda, Leonardo Manica presidente dell’associazione “New”, Emilio Ape, presidente della Rari Nantes e il tecnico Checco Arcuri.

L’abbinamento Roberto Ferrari e pallanuoto – ha sottolineato l’assessore Frisenda – è importante poiché l’evento catalizza l’attenzione di famiglie e giovanissimi pertanto diventa fondamentale proseguire sul percorso già tracciato con la splendida promozione in A2 della squadra pitagorica, ovvero, riportare a bordo piscina il pubblico delle grandi occasioni. Avvicinare i ragazzi ad uno sport molto affascinante i cui benefici fisici sono molteplici.

Occorre dunque mantenere alta l’attenzione e l’entusiasmo intorno ad una compagine che ha dimostrato forza e determinazione. Una crescita e un grande risultato, quello ottenuto dai ragazzi capitanati di Vincenzo Arcuri che ha saputo dar vita alle giuste dinamiche, tipiche dello sport di squadra.

In occasione della presentazione della nuova squadra, al team della Rari Nantes verrà consegnata una targa realizzata per l’occasione dall’orafo crotonese Michele Affidato.

Sempre a proposito di sport nel corso della serata verranno inoltre premiate le squadre classificatesi nel Torneo di “Beach Soccer” in fase di svolgimento sul lungomare Gramsci organizzato dall’Associazione New.

Nel corso della presentazione dell’evento è intervenuto telefonicamente Roberto Ferrari che si è detto felice di poter tornare in Calabria e a Crotone dove, nei villaggi turistici, ha avuto inizio la sua carriera.