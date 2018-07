Calcio a 5 Città di Cosenza: società e squadra a cena per iniziare con lo spirito giusto

Ultimate le pratiche burocratiche per l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C1 la "Pirossigeno Città di Cosenza" si ritrova a cena. Una cena a cui hanno partecipato società e squadra rossoblù (anche se con qualche assenza "giustificata"), l'altra sera in un ristorante a Mendicino, per dare simbolicamente inizio alla nuova stagione con i giusti presupposti: divertirsi e fare gruppo prima di tutto e lavorare con impegno e serietà per poter disputare un grande campionato.

Il presidente Fuoco ha accolto i giocatori augurando a tutti un grande in bocca al lupo per la stagione e si è detto soddisfatto per l’aria positiva che già si respira nel gruppo, un gruppo "made in Calabria".

Una prima immagine della squadra che verrà la potremo apprezzare sabato 1° settembre, giorno della prima uscita ufficiale in Coppa Italia. Sabato 22 settembre, invece, è previsto l'inizio del campionato.