Reggio, Castorina in Consiglio: “in arrivo 35 milioni di euro per 97 Comuni”

La mitigazione del dissesto idrogeologico, la rettifica dello statuto della SviProRe, lo schema di convenzione per la gestione e la manutenzione del Parco dei Taureani di Palmi, il nuovo regolamento per gli Indirizzi delle nomine e le designazioni per la Città Metropolitana sono stati gli argomenti discussi ed approvati nel corso dell’ultimo Consiglio Metropolitano.

“Abbiamo sottoscritto – così ha spiegato il delegato al Bilancio della Città Metropolitana Antonino Castorina – uno schema di convenzione per 35 milioni di euro con la struttura commissariale della Regione Calabria, retta dal dottor Zinno, che prevede uno schema di interventi su tutti i 97 comuni della Città Metropolitana per mitigare il dissesto idrogeologico del nostro territorio, che negli anni ha subito ingenti danni dovuti all’incuria, alla scarsa manutenzione e alle intemperie atmosferiche che sovente hanno colpito zone all’interno dell’area metropolitana.”

“Con la modifica dello statuto della SviProRe” – ha proseguito Castorina durante il suo intervento in Consiglio – intendiamo aggiornare la nostra unica partecipata alle indicazioni dettate dal Decreto Madia, introducendo anche alcune novità come l’allargamento degli ambiti di territoriali di intervento, gli organi di controllo e le procedure di Anac, ampliando la possibilità di azione a tutti gli enti locali territoriali che compongono l’area metropolitana di Reggio Calabria”.

Durante la seduta sono stati poi approvanti lo schema di convenzione per la gestione e la manutenzione del Parco Archeologico dei Taureani, “un polmone verde all’interno del Comune di Palmi che diventerà un centro attrattivo per tutta la Città Metropolitana” – ha affermato il Delegato al Bilancio Castorina – arricchendo il Parco anche con iniziative culturali oltre che turistiche”.

All’esame dell’aula infine c’è stata anche l’approvazione del Regolamento di indirizzo per le nomine e le designazioni all’interno della Città Metropolitana “che dovranno essere orientate alla trasparenza e alla competenza dei soggetti chiamati a dare il loro contributo nella sola ottica di miglioramento della Città Metropolitana di Reggio Calabria” - ha concluso Castorina.