Discarica Celico. Rovito pulita: “ritorna la puzza ma l’amministrazione è immobile”

“Non è per nulla tollerabile, l’assordante silenzio del sindaco di Rovito e di tutta l’amministrazione sull’immobilismo che continua ad aleggiare sugli strani odori provenienti dall’impianto di Celico”.

A lanciare l’ennesimo appello sono i componenti del Gruppo consiliare ‘Rovito pulita’ che spiega come “il sistema di rilevamento delle emissioni odorigene non è stato avviato, così come stabilì qualche mese fa il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, poiché a parte l’invio dei dati della prima settimana ai Comuni non è giunto più nulla”.

“Occorre muoversi tempestivamente – closa nota - per far rispettare gli accordi e per tutelare la salute e il quieto vivere dei cittadini”.