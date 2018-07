Camera di commercio Vibo, rappresentante Coldiretti nella Giunta

Si ricompone nella sua consistenza numerica la Giunta della Camera di Commercio di Vibo Valentia con l’ingresso di un nuovo componente nel posto lasciato vacante da Antonio Catania dopo la sua elezione, lo scorso 18 maggio, alla Presidenza dell’Ente.

Il Consiglio Camerale, nella seduta dello scorso 11 Luglio ha eletto all’unanimità, nuovo membro dell’esecutivo camerale, Onofrio Casuscelli, imprenditore agricolo, già presidente provinciale di Coldiretti, Consigliere della Camera di Commercio dal luglio 2012 e impegnato anche in Coldiretti Calabria dove svolge vari ruoli dirigenziali e organizzativi, spendendosi con dedizione e determinazione per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo e delle filiere agroalimentari di qualità, per la promozione dei produttori e dei prodotti locali di eccellenza, e sempre in prima linea nelle battaglie, anche nazionali, per la salvaguardia del Made in Italy.

Casuscelli, nel ringraziare i colleghi per la fiducia espressagli ha confermato il suo impegno “a lavorare in sinergia con Giunta e Consiglio camerale per continuare a sostenere e accompagnare tutto il sistema produttivo locale in modo che possa esprimere al meglio le proprie potenzialità così che – ha detto- l’economia locale possa avere sempre valide risorse e nuove opportunità di sviluppo, innovazione e competitività.

Tutto questo –ha sottolineato Casuscelli- in continuità con il lavoro che in questi anni la Camera di Commercio ha svolto in modo operativo con interventi diretti di investimenti, di informazione e formazione, di semplificazione amministrativa e di adeguamento tecnologico per un dialogo sempre più diretto, rapido ed efficace con le imprese, nel segno di servizi diffusi e puntuali, di efficienza e trasparenza”.