Turismo: Crotone e Lecce più vicine nel segno della cultura e dell’enogastronomia

Scambi commerciali, turismo ma anche uno studio di fattibilità per la valorizzazione del centro storico i temi dell’incontro che questa mattina il sindaco Ugo Pugliese ha avuto con il suo omologo Carlo Salvemini nella Casa Comunale di Lecce.

Nella splendida struttura che ospita la massima istituzione cittadina i due sindaci hanno avuto modo di confrontarsi sulle potenzialità delle due città aprendo un dialogo positivo nell’interesse delle rispettive comunità.

Una sinergia, quella con il Comune di Lecce, basata sulla opportunità di incentivare i flussi turistici tra le due città anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali.

Scambi basati sulla rispettiva storia, cultura e bellezze paesaggistiche.

Un dialogo che passa anche attraverso l’enogastronomia con la rispettiva valorizzazione delle produzioni tipiche dei due territori.

Si è parlato anche dei rispettivi centri storici e si è stabilita una sinergia che porterà, successivamente ad uno studio specifico per la valorizzazione del centro storico di Crotone attraverso l’esperienza maturata dalla realtà leccese.

“Lecce e Crotone sono molto più vicine oggi dopo questo incontro che ho avuto con il sindaco Salvemini che ringrazio per la calorosa accoglienza. Non solo Lecce ma tutta la sua provincia hanno espresso, attraverso i rispettivi rappresentanti, tutta la loro simpatia per Crotone e la sua provincia e manifestato un interesse specifico ad una collaborazione con il territorio crotonese basato su criteri di amicizia e fratellanza” ha detto il sindaco Ugo Pugliese al termine dell’incontro prima di proseguire i suoi incontri istituzionali in Puglia, che lo vedranno impegnato in serata in un colloquio con il presidente della Provincia di Taranto.

Il sindaco ha fatto omaggio al sindaco Salvemini, in segno di amicizia tra le due comunità, di un’opera del maestro orafo Michele Affidato